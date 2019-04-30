Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Он назвал самый важный закон, принятый парламентариями, отметил работу одного из комитетов и выделил депутатов, проявивших наибольшую активность.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Он назвал самый важный закон, принятый парламентариями, отметил работу одного из комитетов и выделил депутатов, проявивших наибольшую активность.
Наиболее важным нормативно-правовым актом апреля
председатель нижней палаты назвал поправки в 44-ФЗ, упростившие процедуру
государственных и муниципальных закупок и направленные на повышение их
качества.
"Это будет способствовать эффективной реализации
национальных проектов", – сказал Володин. Поправки сокращают сроки
проведения закупок, упростят их для малого бизнеса и облегчат получение
лекарств тяжелобольным людям, подчеркнул спикер.
Что касается работы комитетов, то председатель нижней палаты
выделил комитет по культуре. Помимо прочего, его члены активно участвовал в
разработке и обсуждении поправок, совершенствующих госзакупки в профильной сфере.
Самыми активными парламентариями в уходящем месяцев спикер
Госдумы назвал единоросса Николая Николаева, члена фракции КПРФ Алексея
Куринного, Федота Тумусова из "Справедливой России" и
либерал-демократа Сергея Жигарева.
Напомним, самым важным законом марта спикер Госдумы назвал
нормативно-правовой акт о повышении пенсий сверх прожиточного минимума для
малообеспеченных пенсионеров. Его цель – поддержать пожилых людей – инвалидов с
детства, тех, кто занимался уходом за детьми или получал маленькую зарплату.
В феврале Володин выделил закон, защищающий социальные
выплаты от списывания штрафов и долгов. А в январе – закон об оказании
паллиативной помощи.