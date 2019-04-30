Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Он назвал самый важный закон, принятый парламентариями, отметил работу одного из комитетов и выделил депутатов, проявивших наибольшую активность.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Он назвал самый важный закон, принятый парламентариями, отметил работу одного из комитетов и выделил депутатов, проявивших наибольшую активность.Наиболее важным нормативно-правовым актом апреляпредседатель нижней палаты назвал поправки в 44-ФЗ, упростившие процедуругосударственных и муниципальных закупок и направленные на повышение ихкачества."Это будет способствовать эффективной реализациинациональных проектов", – сказал Володин. Поправки сокращают срокипроведения закупок, упростят их для малого бизнеса и облегчат получениелекарств тяжелобольным людям, подчеркнул спикер.Что касается работы комитетов, то председатель нижней палатывыделил комитет по культуре. Помимо прочего, его члены активно участвовал вразработке и обсуждении поправок, совершенствующих госзакупки в профильной сфере.Самыми активными парламентариями в уходящем месяцев спикерГосдумы назвал единоросса Николая Николаева, члена фракции КПРФ АлексеяКуринного, Федота Тумусова из "Справедливой России" илиберал-демократа Сергея Жигарева.Напомним, самым важным законом марта спикер Госдумы назвалнормативно-правовой акт о повышении пенсий сверх прожиточного минимума длямалообеспеченных пенсионеров. Его цель – поддержать пожилых людей – инвалидов сдетства, тех, кто занимался уходом за детьми или получал маленькую зарплату.В феврале Володин выделил закон, защищающий социальныевыплаты от списывания штрафов и долгов. А в январе – закон об оказаниипаллиативной помощи.