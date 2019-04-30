В кинотеатре Воронежа мужчина пошел в туалет и когда потянулся за туалетной бумагой, наткнулся ладонью на окровавленный шприц. Почти месяц он болеет, хотя анализы на ВИЧ и гепатит отрицательные. Полиция установила, что в шприце были следы наркотиков. Личность наркомана попробуют установить по ДНК.

Стало известно содержимое окровавленного шприца, на который посетитель случайно наткнулся в туалете кинотеатра в Воронеже. Оказалось, что в шприце содержались следы наркотического вещества.Как сообщают "33Live.RuВоронеж" со ссылкой на региональное управление МВД, личность наркомана, который воспользовался шприцем, а затем спрятал его, планируют установить по ДНК.Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.Ранее большой резонанс в Воронеже вызвала история посетителя кинотеатра "Пролетарий", Мужчина пошел в туалет, а когда потянулся за туалетной бумагой, то наткнулся ладонью на окровавленный шприц.Сотрудники скорой, прибывшие по вызову, обработали рану, а шприц забрала на экспертизу полиция.Затем мужчине пришлось сдавать тесты на ВИЧ и гепатит. К счастью, анализы оказались отрицательными, но состояние здоровья воронежца все равно вызывает беспокойство: он болеет, и врачи не могут пока определить, чем именно.У мужчины температура, сыпь по телу. Медики не исключают, что это может быть на нервной почве и не связано с содержимым шприца, но может быть причина и в какой-то другой инфекции, рассказала воронежским журналистам супруга пострадавшего.