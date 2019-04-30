30.04.2019

2019-04-30 10:15:33

Возле московского университета устроили поножовщину

На юго-западе столицы неизвестный ранил ножом мужчину. ЧП произошло 29 апреля на территории Российского университета дружбы народов.



Пострадавший обратился за помощью в больницу, после чего медики сообщили о случившемся полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", передает телеканал "".