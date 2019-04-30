30.04.2019

2019-04-30 12:35:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (15(9664) от 30 апреля 2019 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, руководителей и весь личный состав с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Читайте на странице 1.



С ПРАЗДНИКОМ!

Настоятель и община храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве поздравляют гарнизон московской полиции, их родных, близких и друзей, а также ветеранов правопорядка с праздником — Днём Победы! Читайте на странице 2.



УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником — Днём Победы! 9 мая 1945 года — священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом героизма и единения нашего народа, верности Родине. Читайте на странице 2.



УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Она досталась нам дорогой ценой. Читайте на странице 2.



ЗОРКИЙ ВЗГЛЯД КОНТРОЛЁРА-РЕВИЗОРА

28 апреля работники Контрольно-ревизионного управления (КРУ) ГУ МВД России по г. Москве, одного из самых малочисленных и в то же время самых нужных подразделений главка, отметили свой профессиональный праздник. В канун этой даты корреспондент «Петровки, 38» встретился с руководителем КРУ полковником внутренней службы Сергеем УКОЛОВЫМ и попросил его ответить на несколько вопросов. Продолжение на странице 2.



ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

В преддверии Дня Победы в столичном парламенте вручили почётные награды Мосгордумы ветеранам, работникам образования, медицины, культуры, социальной сферы, представителям общественных организаций. Одним из ветеранов, кому председатель Московской городской Думы Алексей ШАПОШНИКОВ торжественно вручил Почётную грамоту, стала Валентина БОЯРШИНОВА. Читайте на странице 2.



ЗВЕЗДА «ШТУРМОВОЙ ФЛАГ»

Юрий Евгеньевич Подшивалов был первоклассником, когда началась Великая Отечественная война. Поэтому он хорошо помнит те трудные времена. Помнит голод, холод. Военкомат, который был рядом с домом, призывников, отправлявшихся на фронт. Продолжение на странице 3.



МЫ С «МАКСИМКОЙ» КОСИЛИ ВРАГА…

Павел Васильевич ШМАНЕНКОВ принял нас дома, в своём кабинете. Крепкое рукопожатие, офицерская выправка, взгляд весёлый, с прищуром. Ветеран войны и уголовного розыска накануне Дня Победы рассказал о самых памятных событиях своей фронтовой юности. Подробности читайте на странице 3.



ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ

Вспоминает участник Великой Отечественной войны полковник милиции Михаил Иванович ПУЧКОВ. Продолжение на странице 4.



СНОВА ПРИШЛА ВЕСНА!

Участнику Великой Отечественной войны, ветерану органов внутренних дел капитану милиции Николаю ЗАХАРЧЕНКО исполнилось 95 лет. Читайте на странице 4.



СВЕТ ДУШИ

Поддержать славную, годами сложившуюся традицию призваны визиты сотрудников УВД по ЗАО и председателя совета ветеранов управления Анатолия ТОВСТОНОГА к ветерану Великой Отечественной войны, бывшему милиционеру Александру ХАРЛАМОВУ. Читайте на странице 4.



«МЕНЯ УБЬЮТ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ...»

Его все звали Бобриком. Лёнькой Бобриком. И в железнодорожной школе № 9, у виадука, где учился, и на завокзальной стороне Вологды, где жил с младшей сестрёнкой Ларисой — Лялей, как он её называл. Для неё Лёнька был больше, чем брат. Подробности читайте на странице 5.



НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Перед вами, читатель, портреты поколения победителей — родственников и близких сотрудников столичной полиции. 9 Мая с этими портретами наши коллеги выйдут на улицы Москвы на народную акцию «Бессмертный полк». Читайте на страницах 6-7.



КОГДА ОТГРЕМЕЛИ БОИ

Накануне празднования Дня Победы мы встретились с участником Великой Отечественной войны, одним из старейших членов ветеранской организации УВД по ЮВАО, капитаном милиции Алексеем ГРАЧЁВЫМ. Сейчас ему уже 93 года, но, несмотря на почтенный возраст, ветеран по-прежнему «в строю». Подробности читайте на странице 7.



ЭТУ НИТЬ НЕ ОБОРВАТЬ

Российская полиция славна фамильными династиями. Фундамент правоохранительной системы незыблем и крепок благодаря огромному множеству скромных тружеников из числа продолжателей семейных традиций. Читайте на странице 8.



ПОЛУЧИЛ ИЗВЕСТНОСТЬ В СОЮЗНОМ МАСШТАБЕ

Во время войны — в 1943—1944 годах — руководить Московским уголовным розыском доверили старшему офицеру милиции Леониду РАССКАЗОВУ, кавалеру ордена Красной Звезды. Читайте на странице 9.



ЧЕКИСТ. КОМАНДАРМ. РАЗВЕДЧИК

Железный ХХ век для нашей страны оказался богатым на события и личности. Он сформировал такую породу людей, для которых высшим смыслом их жизни стало служение Отечеству. Подробности читайте на странице 10.



НЕ ОСТАЛОСЬ ПОРОЙ ИМЁН

Говоря откровенно, о таких людях, как подполковник милиции Сергей ЮДИН, нужно писать книги. Увы, газетный формат не позволяет рассказать о нём и о том деле, которому он посвятил жизнь, настолько подробно, как этого хотелось бы. Пусть тривиально, но человек достоин уважения. Читайте на странице 11.



ОКОПНАЯ ПРАВДА: ЮМОР НА ВОЙНЕ

Продолжение на страницах 12-13.



ЖИВИ И НЕ ЗАБЫВАЙ, ИЛИ ВЫЖЖЕННЫЕ ОГНЁМ ЭПИЗОДЫ ИСТОРИИ

В марте нынешнего года в Москве был представлен проект «Без срока давности», который посвящён сохранению памяти о мирных советских гражданах, погибших во время Великой Отечественной войны. Читайте на странице 14.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РУБЕЖ

«Волоколамск — город воинской славы» — так назывался познавательный тур, организованный для семей льготных категорий сотрудников московской полиции Благотворительным фондом «Петровка, 38» совместно с Фондом международных программ «Познание мира», президентом которого является Ирина ПОЛУЯНОВА. Читайте на странице 15.



ПОЕЗДКА В НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

В канун Светлой Пасхи Благотворительным фондом «Петровка, 38» для вдов и семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, была организована экскурсионная поездка в Ново-Иерусалимский монастырь, находящийся в подмосковном городе Истре. Подробности читайте на странице 15.



ДОРОГАМИ БЕССМЕРТИЯ

В честь 75-летия освобождения Крыма и Севастополя от фашистских захватчиков у Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на Поклонной горе стартовал автомобильный пробег. Он проводится по инициативе совета ветеранов ГУУР МВД России и Межрегиональной общественной организации ветеранов оперативных служб «Честь». Продолжение на странице 16.



Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

В Московском кадетском корпусе полиции имени Героя Советского Союза А.И. Попрядухина прошёл урок мужества «Я помню, я горжусь!», посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Читайте на странице 16.



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