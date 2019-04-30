Настоящего победителя шоу Голос. Дети определили в Сети. Пользователи решили не дожидаться проверок, обещанных Первым каналом - в провели собственное голосование.

Настоящего победителя шоу "Голос. Дети" определилив Сети. Пользователи решили не дожидаться проверок, обещанных Первым каналом -в провели собственное голосование.Первое место большинство пользователей соцсети "ВКонтакте"отдали Ержану Максиму. Россияне отмечает, как виртуозно мальчик из Казахстанаисполнял самые сложные композиции."Конечно ,мальчишкам дали такие сложные песни, чтоМеладзе, что Пелагея, как можно было дать Валере "Как молоды мы были"– нарочно, что ли? Но они справились, такие молодцы!", – пишуткомментаторы."Презрение, не уважение, Эрнсту, Аксюте!!!!!! Ержан,Нино,Валера,Роберт,Миша!!Действительно,вы лучшие! Ержан, такой талантище......!!!!!!", – отмечаютпользователи. При этом официально объявленная Первым каналом победительницейМикелла Абрамова в числе претендентов на зрительские симпатии даже неупоминается.Досталось от россиян не только организаторам – но, конечно,и членам жюри шоу "Голос. Дети". По мнению "народных экспертов",наставники Валерий Меладзе и Пелагея специально дали в финале своим подопечнымочень сложные песни. Тогда как Микеллу всеми силами "вытягивали"."Микелле же напротив и наушник в ухо, и бек-вокал ,который вытягивал то, что девочка не тянула. Ну ведь все же шито белыминитками, ну хорош уже считать, что люди ничего не поймут, Первый– все всевидели и все все поняли", – возмущается подписчик (здесь и далее -орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред)."Пелагея и Меладзе не знали ни о чем? Да конечно ,онизнали все заранее! Стыд и позор им обоим! А ведь и у них есть дети! Слушать исмотреть теперь на них противно".Подводя итоги конкурса, пользователи опубликовали "анонс"шоу "Голос" на будущий год. "Знакомься страна, Победитель шоуГолос 60+ 2019 , который выйдет на экраны наиглавнейшего и наилюбимейшегоПервого.. Первенького! канала – Ралиф Сафин! Ура, товарищи", – с горечьюшутят разочарованные итогами детского "Голоса" россияне.