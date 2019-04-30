Риторика команды избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжает ужесточаться. В свете непростых отношений с Россией, в окружении юмориста предостерегли от нападения на Украину.

Риторика команды избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжает ужесточаться. В свете непростых отношений с Россией, в окружении юмориста предостерегли от нападения на Украину.Зеленский повышает ставки в преддверии вероятных переговоровс президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. На этот раз всловесную перепалку с Москвой вступил военный советник актера Иван Апаршин.По его словам, до вступления Украины в НАТО Киев найдетвозможность, как ответить на вызовы внешних противников. Какие-то конкретныестраны, якобы представляющие угрозу для Незалежной, советник Зеленского неназвал. Однако исходя из непростых отношений с восточным соседом, можнопредположить, что говорит советник избранного президента о России.Апаршин отметил, что речь идет о повышении уровнябоеспособности украинской армии и финансирования подразделений специальныхопераций. Об этом советник Зеленского заявил в интервью изданию"Апостроф".По всей видимости, избранный украинский лидер окружил себялюдьми, взгляды которых мало отличаются от окружения уходящего президента ПетраПорошенко. Ранее Апаршин рекомендовал не вести переговоры с главамисамопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.При этом он предостерег избранного президента от общения сроссийским лидером наедине. Вести переговоры с Путиным Зеленскому следует вприсутствии представителей США и Евросоюза, уверен Апаршин.После избрания президентом актер сделал несколько резкихзаявлений в адрес России. Так, после подписания Владимиром Путиным указа обупрощенной выдаче паспортом жителям Донецкой и Луганской республик, Зеленскийсказал, что желать российского гражданства могут лишь те, кто "находитсяпод влиянием пропаганды или хочет скрыться от уголовного преследования.Смелая риторика пришлась по душе далеко не всем.Актер еще не вступил в должность, но уже берет на себя слишком много, увереныкритики избранного президента Украины.