Риторика команды избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжает ужесточаться. В свете непростых отношений с Россией, в окружении юмориста предостерегли от нападения на Украину.
Риторика команды избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжает ужесточаться. В свете непростых отношений с Россией, в окружении юмориста предостерегли от нападения на Украину.
Зеленский повышает ставки в преддверии вероятных переговоров
с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. На этот раз в
словесную перепалку с Москвой вступил военный советник актера Иван Апаршин.
По его словам, до вступления Украины в НАТО Киев найдет
возможность, как ответить на вызовы внешних противников. Какие-то конкретные
страны, якобы представляющие угрозу для Незалежной, советник Зеленского не
назвал. Однако исходя из непростых отношений с восточным соседом, можно
предположить, что говорит советник избранного президента о России.
Апаршин отметил, что речь идет о повышении уровня
боеспособности украинской армии и финансирования подразделений специальных
операций. Об этом советник Зеленского заявил в интервью изданию
"Апостроф".
По всей видимости, избранный украинский лидер окружил себя
людьми, взгляды которых мало отличаются от окружения уходящего президента Петра
Порошенко. Ранее Апаршин рекомендовал не вести переговоры с главами
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
При этом он предостерег избранного президента от общения с
российским лидером наедине. Вести переговоры с Путиным Зеленскому следует в
присутствии представителей США и Евросоюза, уверен Апаршин.
После избрания президентом актер сделал несколько резких
заявлений в адрес России. Так, после подписания Владимиром Путиным указа об
упрощенной выдаче паспортом жителям Донецкой и Луганской республик, Зеленский
сказал, что желать российского гражданства могут лишь те, кто "находится
под влиянием пропаганды или хочет скрыться от уголовного преследования.
Смелая риторика пришлась по душе далеко не всем.
Актер еще не вступил в должность, но уже берет на себя слишком много, уверены
критики избранного президента Украины.