Олимпийский чемпион 2018 года Николай Прохоркин в следующем сезоне собирается выступать за клуб Национальной хоккейной лиги Лос-Анджелес Кингз. Экс-нападающий санкт-петербургского СКА заявил, что подписал с королями однолетний контракт.

Олимпийский чемпион 2018 года Николай Прохоркин в следующем сезоне собирается выступать за клуб Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз". Экс-нападающий санкт-петербургского СКА заявил, что подписал с "королями" однолетний контракт."Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с "Лос-Анджелесом", – приводит слова Прохоркина РИА Новости.Контракт хоккеиста с питерским клубом истекает 30 апреля 2019 года. В нынешнем сезоне Прохоркин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 41 (20 шайб + 21 передача) очко в 41 игре. В плей-офф 25-летний форвард провел 11 матчей, занеся в свой актив 6 (2+4) результативных баллов.