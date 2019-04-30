Певец опубликовал в Instagram забавное фото с тортом. Стас Костюшкин сравнил
себя с десертом, который не грех съесть.
Певец опубликовал в Instagram забавное фото с тортом. Стас Костюшкин сравнил
себя с десертом, который не грех съесть.
Артист в
очередной раз решил поднять настроение поклонникам. "Тот редкий случай, когда
ты похож на тортик", – написал Стас Костюшкин, сопроводив пост тремя смеющимися
до слез "смайликами".
На фото исполнитель позирует
рядом с кулинарным шедевром в виде персонажа комиксов Marvel – Халка. Судя по
всему, певца такое сходство вовсе не расстраивает. Стас Костюшкин
продемонстрировал свои мускулы, показав, что находится в отличной физической
форме.
Большинство
подписчиков по достоинству оценили чувство юмора экс-солиста группы "Чай вдвоем".
Однако некоторые раскритиковали Стаса Костюшкина за самодовольство. "Хвастун", "Осталось позеленеть", "Сталк
Халкушкин – где надпись?", – высказались фолловеры.
Стоит отметить, что певец часто
привлекает внимание пользователей Сети к своей физической форме. Ранее, находясь
на отдыхе, Стас Костюшкин выложил снимок, где он с голым торсом позировал на фоне
моря и пожаловался, что он "жирный свин".
Как писали "Дни.ру", в декабре 2018 года
Лолита Милявская приняла участие в съемках
нового клипа Интересно, что в ролике популярный исполнитель
предстал абсолютно голым. Отметим, что мужской орган прикрыла
рукой его супруга Юлия, сидящая на корточках позади артиста.