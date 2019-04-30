Певец опубликовал в Instagram забавное фото с тортом. Стас Костюшкин сравнил себя с десертом, который не грех съесть.

Певец опубликовал в Instagram забавное фото с тортом. Стас Костюшкин сравнилсебя с десертом, который не грех съесть.Артист вочередной раз решил поднять настроение поклонникам. "Тот редкий случай, когдаты похож на тортик", – написал Стас Костюшкин, сопроводив пост тремя смеющимисядо слез "смайликами".На фото исполнитель позируетрядом с кулинарным шедевром в виде персонажа комиксов Marvel – Халка. Судя повсему, певца такое сходство вовсе не расстраивает. Стас Костюшкинпродемонстрировал свои мускулы, показав, что находится в отличной физическойформе.Большинствоподписчиков по достоинству оценили чувство юмора экс-солиста группы "Чай вдвоем".Однако некоторые раскритиковали Стаса Костюшкина за самодовольство. "Хвастун", "Осталось позеленеть", "СталкХалкушкин – где надпись?", – высказались фолловеры.Стоит отметить, что певец частопривлекает внимание пользователей Сети к своей физической форме. Ранее, находясьна отдыхе, Стас Костюшкин выложил снимок, где он с голым торсом позировал на фонеморя и пожаловался, что он "жирный свин".Как писали "Дни.ру", в декабре 2018 годаЛолита Милявская приняла участие в съемкахнового клипа Интересно, что в ролике популярный исполнительпредстал абсолютно голым. Отметим, что мужской орган прикрыларукой его супруга Юлия, сидящая на корточках позади артиста.