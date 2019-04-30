Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы. Впрочем, иск удовлетворен лишь частично, так как изначально ФСО требовало взыскать 830 тысяч рублей.

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы. Впрочем, иск удовлетворен лишь частично, уточняет агентство ТАСС, так как изначально ФСО требовало взыскать 830 тысяч рублей.Напомним, в 2016 году Ярмольник устроил аварию на Кутузовском проспекте, в которой пострадало несколько машин. Среди них оказался и Mercedes ФСО. Автомобиль спецслужб восстановили, однако страховка весь ущерб покрыть не смогла.По мнению актера, ремонт сделали подозрительно быстро, всего за один день, и обошелся он в 1,2 миллиона рублей, хотя сама машина стоит около 1,5 миллиона рублей. Защита Ярмольника предлагала ФСО заключить сделку и ограничиться суммой в 310 тысяч рублей.