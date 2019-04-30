Игорь Подпорин, который в мае 2018 года повредил картину Ильи Репина, признан виновным по статье уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Суд приговорил злоумышленника к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Игорь Подпорин, который в мае 2018 года повредил картину Ильи Репина, признан виновным по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ".Суд приговорил злоумышленника к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Однако каждый день, проведенный в камере предварительного заключения, учитывается как полтора в тюрьме. Поэтому под стражей Подпорин останется еще около года, пишет агентство "Интерфакс".Защита пообещала обжаловать приговор. Сообщается, что адвокаты вандала пытались переквалифицировать дело в просто "повреждение объектов культурного наследия", без "особо ценных". Так как Подпорин частично признал свою вину.Напомним, 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее 37-летний Игорь Подпорин несколько раз ударил столбиком от ограждения картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Свои действия он объяснил тем, что шедевр его возмутил своим лживым содержанием.Злоумышленник порвал полотно в трех местах. К счастью, картину можно восстановить. Деньги на реставрацию уже выделены, заявила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.