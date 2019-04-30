Два года подряд женщина, заявив себя в качестве принимающей стороны, обращалась в отдел по вопросам миграции

Два года подряд женщина, заявив себя в качестве принимающей стороны, обращалась в отдел по вопросам миграцииЖительницу Судогодского района подозревают в фиктивной регистрации граждан РФ в жилом помещении и фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Два года подряд женщина, заявив себя в качестве принимающей стороны, обращалась в отдел по вопросам миграции с целью постановки на регистрационный учёт двух иностранцев и пяти граждан РФ в жилье, находящееся в её собственности. Однако намерения предоставить помещение у женщины не было.Расследование уголовных дел продолжается.