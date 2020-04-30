Эксперты Русфинанс банка определили 10 российских регионов с самыми доступными автокредитами. Как отмечают составители рейтинга, в первом квартале и в начале апреля 2020 года в России существенно увеличилось количество заявок на автокредиты. Многие заёмщики поспешили получить финальное решение по кредиту, чтобы зафиксировать стоимость автомобиля до её возможной переоценки из-за падения курса рубля и инфляционных ожиданий.

Эксперты Русфинанс банка определили 10 российских регионов с самыми доступными автокредитами.Как отмечают составители рейтинга, в первом квартале и в начале апреля 2020 года в России существенно увеличилось количество заявок на автокредиты. Многие заёмщики поспешили получить финальное решение по кредиту, чтобы зафиксировать стоимость автомобиля до её возможной переоценки из-за падения курса рубля и инфляционных ожиданий.Эксперты Русфинанс Банка также уточнили портрет типичного заёмщика. Выяснилось, что покупатели самых популярных автомобилей в разных ценовых сегментах имеют множество сходного. Например, владельцами новых Kia Rio/Lada Vesta, Hyundai Creta/Kia становятся мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие высшее образование, состоящие в браке, но не имеющие детей.Ниже мы расскажем о 10 регионах России с самыми доступными автокредитами.1. Сахалинская областьСахалинская область стала лидером среди российских регионов с самыми доступными автокредитами. При основном доходе в 70 000 рублей ежемесячный платеж по автокредиту в среднем составляет 9 720 рублей, то есть 13,89% от ежемесячного дохода.2. Амурская областьНа втором месте в рейтинге – Амурская область. Здесь заемщики получают основной доход в размере 50 000 в месяц. При этом, средний ежемесячный платеж по автокредиту составляет 8 370 рублей, то есть 16,74% от ежемесячного дохода.3. Красноярский крайЗамыкает тройку лидеров Красноярский край. При основном месячном доходе в 132 623 рублей, заемщики выплачивают по автокредиту в среднем 22 429 рублей в месяц, что составляет 16.91% от ежемесячного дохода.4. Томская областьНа четвертом месте – Томская область. Здесь заемщики в среднем получают основной доход в 104 855 рублей в месяц. На погашение автокредита в среднем тратится 18 917 рублей в месяц, то есть 18.04% от ежемесячного дохода.5. Ростовская областьЗамыкает пятерку лидеров Ростовская область, где основной доход заемщиков составляет 101 701 рублей. Ежемесячный платеж по автокредиту составляет 18 411 рублей, то есть 18,1% от основного дохода.6. Краснодарский крайШестое место занял Краснодарский край. Основной доход заемщиков составляет 121 303 рубля. На погашение автокредита они тратят в среднем 22 229 рублей, что составляет 18.33% от основного дохода.7. Нижегородская областьНижегородская область заняла седьмое место в рейтинг. Основной доход заемщиков составляет 101 428 рублей. На погашение автокредита в месяц тратится 18 774 рубля, что составляет 18,51% от основного дохода.8. МоскваМосква оказалась лишь на восьмом месте по доступности автокредитов. Основной доход заемщиков в регионе составляет 171 374 рубля. На погашение автокредита в среднем в месяц тратится 32 118 рублей, что составляет 18,74% от основного дохода.9. Хабаровский крайДевятое место занял Хабаровский край. Основной доход заемщиков в регионе составляет 116 852 рубля. Ежемесячный платеж по автокредиту в среднем составляет 22 373 рубля, то есть, 19,15% от основного дохода.10. ЯНАОЗамыкает десятку регионов с самыми доступными автокредитами Ямало-Ненецкий Автономный округ. Основной доход заемщиков в регионе составляет 142 657 рублей. Ежемесячный платеж по автокредиту составляет в среднем 27 871 рубль, то есть, 19.54% от основного дохода.