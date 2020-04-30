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<a href="https://33live.ru/novosti/30-04-2020-a-my-rabotaem-za-30-tysyach-vzbeshennye-rossiyane-oblili-gryazyu-vladeyushhuyu-roskoshnym-dvorcom-malyshevu.html" target="_blank">А мы работаем за 30 тысяч: взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву</a> - Елена Малышева влипла в грязный скандал. После того, как стало известно о ее заграничной недвижимости, на ведущую обрушилась лавина негатива со стороны наших соотечественников.