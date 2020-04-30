Победительница седьмого сезона шоу Голос. Дети Первого канала Олеся Казаченко подверглась травле в Сети. Девочка решила ответить на обвинения хейтеров и критиков.

Победительница седьмого сезона шоу "Голос. Дети" Первого каналаОлеся Казаченкоподверглась травле в Сети. Девочка решила ответить на обвинения хейтеров и критиков.Многие зрители посчитали, что десятилетняя участница победила на проекте не случайно. По их мнению, в дело вмешались деньги.Юная уроженка Ногинска получила в качестве приза кубок, запись песни и один миллион рублей. Однако некоторые поклонники шоу "Голос. Дети" прочили место другой конкурсантке – Софье Тумановой.Пользователи Сети отреагировали на победу Казаченко почти также, как на исход прошлого сезона проекта, когда победу одержала дочь Алсу – Микелла Абрамова. Олеся Казаченко старается не реагировать на неприятные выпады в свой адрес. Она решила ответить обидчикам и прояснить ситуацию.По словам девочки, у нее рядовая российская семья. Отец работает с утра до вечера, а мама сидит дома с младшей сестренкой. Так что о богатствах и речи идти не может. К тому же, как заверила победительница на проекте никогда не было никаких разговоров про деньги."Это абсолютная неправда, и слухи, которые распускают завистливые", – цитирует девочку Олесе обидно, что она оказалась в ситуации, когда под сомнение ставится честность ее победы. Но ее поддерживает армия появившихся поклонников.Победительница уже решила, что в будущем хочет стать певицей. Родители не против такого выбора дочери.