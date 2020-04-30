Французская авиакомпания Air France будет вынуждена сократить выбросы углекислого газа и внутренние рейсы в качестве условий для финансовой поддержки правительства, заявил в среду министр финансов Франции, передает Reuters.

Французская авиакомпания Air France будет вынуждена сократить выбросы углекислого газа и внутренние рейсы в качестве условий для финансовой поддержки правительства, заявил в среду министр финансов Франции, передает Reuters.Ввиду того, что индустрия авиаперевозок оказалась в числе наиболее пострадавших от последствий коронавирусного кризиса, правительство предложило авиакомпании пакет финансовой помощи на 7 миллиардов евро, состоящий из гарантированных государством банковских ссуд и кредитов непосредственно от правительства.Помощь будет оказана при условии, что авиакомпания наметит путь к прибыльности и поставит цель стать самым экологически чистым перевозчиком в мире.Уточняя эти условия, министр финансов Бруно Ле Мэр заявил парламенту, что авиакомпания должна сократить выбросы углерода вдвое на пассажира и на километр к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.Что касается рейсов именно на территории Франции, то к 2024 году выбросы должны быть уменьшены вдвое, что, по словам Ле Мэра, означает, что внутренние рейсы будут "радикально сокращены", чтобы сосредоточиться на обслуживании транспортных узлов.Кроме того, к 2025 году 2% топлива, используемого самолетами компании, должно быть получено из альтернативных источников энергии."Наконец, в ближайшие годы необходимо будет направить инвестиции на обновление парка самолетов большой и средней дальности для более эффективной борьбы с выбросами", — сказал Ле Мэр.Ранее Ле Мэр заявил телекомпании, что французский авиаперевозчик, как ожидается, станет "хорошим клиентом для Airbus", добавив, что правительство может также оказать поддержку европейскому авиастроителю, когда это будет необходимо.Между тем, правительство рассматривает возможность создания отраслевого фонда поддержки цепочки поставок в аэрокосмической отрасли, который может включать участие банков, добавил он.