Только по спецпропускам и с нормальной температурой. Змеиногорский район, который с прошлой пятницы находится на полном карантине, окружили контрольно-пропускными пунктами. Кто и как может въехать и выехать из района, оккупированного коронавирусом?

Только по спецпропускам и с нормальной температурой. Змеиногорский район, который с прошлой пятницы находится на полном карантине, окружили контрольно-пропускными пунктами. Кто и как может въехать и выехать из района, оккупированного коронавирусом?На трассе Курья — Змеиногорск находится контрольно-пропускной пункт. Проехать можно только при наличии специальных пропусков и с нормальной температурой.- А если, например, температура у человека, что делаете?- Вызываем врача и врач решает, что делать: или госпитализирует или самоизоляция дома, — говорит Светлана Пустовалова, помощник врача по общей гигиене.После всех проверок транспорт дезинфицируется, теперь ехать можно.Сейчас на въезде в район перекрыты все основные дороги. КПП установлены у Савушек, Таловки и на Третьяковской трассе. Их ставили так, чтобы объехать было проблематично."На данном направлении есть природные преграды, проехать практически невозможно", — говорит Алексей Быковский, инженер технического обеспечения администрации Змеиногорского района.Полицейские, дежурящие на КПП, говорят, что обстановка напряженная, но все проходит в рамках закона."Эксцессов на постах не зарегистрировано. Народ относится с пониманием к данному вопросу", — говорит Эдуард Страхов, заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России "Змеиногорский".С КПП открывается прекрасный вид на жемчужину района — озеро Савушки и окружающие его горы. Это местная туристическая Мекка. Но, судя по всему, насладиться красотами этих мест в ближайшее время будет проблематично. Карантин в районе объявлен бессрочно.