AMD завершила квартал уверенным ростом всех основных показателей, но на фоне слабого прогноза акции упали на 4%.

Производитель процессоров и видеокарт Advanced Micro Devices (AMD) по итогам первых трех месяцев 2020 года получил доход в размере $1,79 миллиарда, что на 40% больше показателя за аналогичный период в 2019 году. Компания уверенно наращивает долю рынка в клиентском сегменте процессоров и видеокарт, однако разочаровала инвесторов слабым прогнозом на II квартал.За отчетный период операционная прибыль AMD составила $177 миллионов, а чистая прибыль - $162 миллиона. За аналогичный период годом ранее эти показатели составляли $1,27 миллиарда и $16 миллионов соответственно. Драйвером роста прибыли стали ноутбуки, которые пользовались популярностью на фоне пандемии коронавируса, когда множество людей работали из дома.По состоянию на конец квартала у AMD было $1,4 миллиарда в виде денежных средств и их эквивалентов против $1,2 миллиарда год назад.Подразделение Computing and Graphics (продает чипы для ПК) за трехмесячный период выручило $1,44 миллиарда, что на 73% больше, чем в I квартале 2019 года, но на 13% меньше показателя предыдущего квартала. Операционная прибыль подразделения выросла с $16 миллионов до $262 миллиона. На продажи потребительских центральных и графических процессоров пришлось около 80% совокупной выручки AMD в I квартале.В сегменте AMD Enterprise Embedded and Semi-Custom Business Group (выпускает чипы дата-центров и игровых консолей) выручка упала на 21% на фоне слабых продаж процессоров для игровых консолей. Ранее на этот сегмент приходилась значительная доля выручки вендора, но в этом квартале подразделение получило операционные убытки в размере $26 миллионов. За аналогичный период в прошлом году AMD Enterprise, Embedded and Semi-Custom Business Group получило прибыль в размере $68 миллионов.Слабые продажи консольных чипов понятны — срок жизни консолей текущего поколения заканчивается, новые приставки PlayStation 5 и Xbox Series X выйдут позднее в этом году. Вероятно, тогда можно ожидать заметного улучшения выручки подразделения. В этом квартале AMD начнет реализацию полузаказных компонентов для обеих игровых консолей. Приставки будут использовать архитектуру Zen 2 для вычислительных ядер и графическую архитектуру RDNA 2 с поддержкой рэйтрейсинга на аппаратном уровне.Генеральный директор AMD Лиза Су отметила, что на рынке инфраструктуры дата-центров компания ожидает снижения потребительского спроса во второй половине года. В текущем квартале AMD прогнозирует доход в размере $1,85 миллиарда ± $100 миллионов, рост выручки на 21% от продаж чипов Ryzen и EPYC и снижение валовой маржи до 44%. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали продажи на уровне $1,88 миллиарда.На фоне слабого прогноза акции AMD упали на 4% на торгах после закрытия биржи. Стоимость ценных бумаг составила $55,51, тогда как в конце 2015 года акция стоила $2,87. Котировки AMD вошли в число самых лучших в индексе S&P 500 по итогам 2019 года.