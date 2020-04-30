Для большей части нефтяной промышленности США наступил конец. Цены рухнули, хранилища переполнены. У многих производителей есть единственный вариант — закрыть скважины и потерять доход, а учитывая, что большинство из них обременены долгами, все, что их ждет в конце концов, — банкротство.

Для большей части нефтяной промышленности США наступил конец. Цены рухнули, хранилища переполнены. У многих производителей есть единственный вариант — закрыть скважины и потерять доход, а учитывая, что большинство из них обременены долгами, все, что их ждет в конце концов, — банкротство.Коронавирус изменил все. Большинство людей, политиков и экономистов не могут в полной мере осознать серьезность или последствия происходящего.Энергия — это экономика, нефть — самая важная часть энергии. Потребление нефти в США на самом низком уровне с 1971 года. Тогда добыча составляла лишь около 78% от того, что было в 2019 году. Куда нефть, туда и экономика — обе падают. Энергетическая структура, которая лежит в основе экономики, теперь кардинально изменится. Добыча нефти и цены вряд ли восстановятся к концу 2018 года. Возобновляемые источники энергии будут отставать наряду с усилиями по смягчению последствий изменения климата.Глобальная потребность в нефти в 2020 году в среднем может быть на 20 млн баррелей в день меньше, чем в 2019 году. Это приблизительные подсчеты, так как нельзя наверняка знать, какими будут предложение и спрос в следующем квартале или дальше. Это время неопределенности, потому что никто не знает, как долго будет падать экономическая активность, сколько времени потребуется для восстановления.Прогноз на рисунке 1 отличается от большинства прогнозов по двум важным аспектам. Во-первых, поставки упадут гораздо быстрее, чем большинство других источников. Это связано с тем, что в скором времени хранилища будут переполнены, остановка производства будет единственным вариантом для многих производителей.Во-вторых, вряд ли в III квартале произойдет восстановление спроса, несмотря на открытие предприятий во II квартале. Мы находимся в глобальной депрессии на фоне высокого уровня безработицы. Потребители еще долго будут страдать от отсутствия доходов из-за карантина.Перезапуск экономики будет идти медленно. Потребление в США упало на 30% с 20 миллионов баррелей в сутки в январе до 14 миллионов баррелей в сутки в апреле. Потребление на НПЗ на 25% ниже, чем в I квартале этого года, и оно будет снижаться по мере сокращения потребления. Нефтеперерабатывающие заводы будут закрыты.Большинство нефтеперерабатывающих заводов в США нуждаются в импорте тяжелой нефти. Немногие сорта нефти в США можно использовать для производства дизельного топлива, не смешивая их с импортной нефтью.Мировая система добычи, транспортировки и распределения природных ресурсов основана на дизельном топливе. На фоне закрытия нефтеперерабатывающих заводов будут снижаться объемы производства дизельного топлива, падать уровни добычи природных ресурсов, сокращаться производство и уменьшаться объемы закупок товаров.Дизельное топливо нельзя произвести без предварительного производства бензина. В США был переизбыток бензина с конца 2014 года, а текущий переизбыток находится на самом высоком уровне за 5 лет.Спрос на дизельное топливо не такой гибкий, как спрос на бензин, поскольку он играет важную роль для грузовых перевозках. Что будет с переизбытком произведенного бензина, если хранилища будут заполнены? Его сожгут?Те, кому кажется, что возобновляемые источники энергии получат дополнительные возможности на фоне упадка нефти, должны хорошенько подумать. Производство солнечных панелей, ветряных турбин и электромобилей зависит от дизельного топлива по всей длине цепочки поставок, от добычи до распределения готовой продукции. Мир, который страдает от экономического спада, по определению выберет самое дешевое и наиболее производительное топливо. Нефть будет дешевой, и ее хватит на длительный период времени. Чего точно не будет хватать, так это денег и стремлений для массовых изменений оборудования, которые нужны возобновляемым источникам энергии. Изменение климата не самый важный вопрос для людей, пытающихся выжить.Рисунок 3 — очередной эксперимент, в котором используется ограниченный подсчет и производительность нефтяной вышки, чтобы оценить уровни добычи в США. Обычная траектория показывает то, как может упасть производство, поскольку буровые установки простаивают на фоне недостатка капитальных вложений. Предполагается, что к июлю 2021 года объем добычи нефти упадет на 50% с 7 миллионов баррелей до 3,5 миллиона баррелей в сутки.На траектории остановок видно, что к июню этого года объем добычи нефти упадет ниже 3 миллионов баррелей в сутки. Поскольку на долю нефти приходится 55% добычи в США, общая добыча нефти и конденсата может снизиться с 12 миллионов баррелей в сутки до 5,5 миллиона баррелей в сутки к концу первого полугодия 2020 года. Эта оценка более агрессивна, чем прогнозы EIA, поскольку EIA не может адекватно смоделировать скорость закрытия производства на фоне полностью заполненных хранилищ.Энергия — это экономикаВВП пропорционален потреблению нефти, потому что нефть — это экономика. Каждый аспект производства и использования товаров и услуг требует сжигания ископаемой энергии.И те, кто считают, что мир будет работать одинаково на источниках с меньшей плотностью энергии (ветер и солнце), должны перечитать старые учебники по физике.17 инвестиционных аналитиков недавно подсчитали, что ВВП США сократится на 30-35% в 2020 году в диапазоне 9-50%. Корреляция на рисунке 4 предполагает, что он снизится примерно на 20-25% на основе предполагаемого снижения потребления нефти в США. Любое значение в этом спектре является катастрофой.Экономист Лоуренс Саммерс предупредил, что финансовая система США развалится на фоне дефолтов. Приблизительно 25% американских арендаторов не платили своим домовладельцам, 23% американцев не провели ипотечные платежи в апреле. Для сравнения, уровень финансового краха в 28% способствовал финансовому кризису 2008 года.Джозеф Стиглиц недавно объяснил, что нынешняя пандемия повлияет на развивающиеся страны серьезнее, чем на развитые страны. Начнется массовая миграция, которая затмит перемещение населения за последние 6 лет из Африки и Ближнего Востока.Многим этот анализ покажется пессимистичным. Рынка нефти нет. Отрицательные цены на WTI на прошлой неделе — самый наглядный показатель того, что производителям пора прекратить добычу.Большие сегменты нефтяной промышленности США нужно национализировать до конца года. Цены на нефть слишком низкие, чтобы оправдать затраты на добычу, даже если бы было место в хранилищах. Однако стоимость барреля нефти составляет 4,5 человеко-года работы. Этот мультипликатор производительности важен, если экономика США должна избежать краха.США участвуют в глупой практике истощения Америки впервые с начала добычи трудноизвлекаемой нефти 10 лет назад. Это имело смысл, пока отечественная нефть заменяла импортируемую, но дальнейший экспорт был бы глупостью. Это особенно верно сейчас, когда импортная нефть будет дешевой долгие годы.Есть несколько моментов, когда можно сказать, что сейчас все по-другому. И это один из тех моментов. Трудно сказать, какую ужасную форму примет будущее, какой грубый зверь родится в Вифлееме.Для нефти игра окончена. Стоит сосредоточить внимание на спасении экономики.Людям стоит научиться воспринимать происходящее как способ удовлетвориться тем, что реально нужно. Вряд ли у нас будет большой выбор.