Число заболевших коронавирусом в России за сутки увелмчилось на 7099. Это рекордный прирост за все время эпидемии.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увелмчилось на 7099. Это рекордный прирост за все время эпидемии.Лидером по заболеваемости по-прежнему остается Москва: за прошедшие сутки в городе афиксировано 3093 заболевших. В Московской области выявлено 793 зараженных, в Санкт-Петербурге – 336.Общее число заболевших коронавирусом в России составило 106 498. За истекшие сутки умер 101 человек, 1333 выздоровели.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отмене карантина в России. По его словам, ограничительные меры планируется ослаблять в несколько этапов. Прежде чем предпринять такие шаги, нужно проконсультироваться со специалистами, сказал представитель Кремля в интервью RTVI.В каждой стране отмена карантина будет происходить по-разному, уверен он. Одни государства действуют осторожно, другие предпринимают решительные шаги, пояснил Песков.Ранее президент Владимир Путин продлили карантин в России до 11 мая включительно. После этого начнется поэтапная отмена ограничительных мер, добавил глава государства.Вместе с тем президент настоятельно попросил россиян остаться дома на майские праздники. По его словам, ближайшие недели будут решающими в борьбе с эпидемией коронавируса.По поручению правительства до 5 мая будет подготовлен план по отмене . Также будет представлена программа действий по восстановлению экономики.