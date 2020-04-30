Мир сейчас на карантине, но он не уменьшился до четырех стен, а стал новым. Есть люди, жизнь которых сильно изменилась, но они продолжают работать, искать себя и свое призвание. Директор по развитию одного из московских кафе Екатерина Бабкина находится сейчас в режиме самоизоляции и не работает, но надеется на то, что экономически сможет выжить.

Мир сейчас на карантине, но он не уменьшился до четырех стен, а стал новым. Есть люди, жизнь которых сильно изменилась, но они продолжают работать, искать себя и свое призвание. Директор по развитию одного из московских кафе Екатерина Бабкина находится сейчас в режиме самоизоляции и не работает, но надеется на то, что экономически сможет выжить.Специалист рассказала, что в первое время много продуктов пошло на списание, поскольку в кафе слишком обширное меню, а предсказать спрос на конкретные блюда было сложно. Через неделю они решили отказаться от доставки в ее стандартном понимании и сделали нестандартную акцию — ужины от шефа, которые готовят только с пятницы по воскресенье по предзаказу. По словам Екатерины, такие действия позволяют хоть как-то удержаться на плаву, выплачивать зарплату сотрудникам, а также покрывать расходы на аренду. Основная цель бизнеса — продержаться в карантинный период, чтобы позже открыться.Екатерина Бабкина рассказала в эфире телеканала "Россия 24", что им важно максимально сохранить численность персонала, поскольку они — семейный бизнес, а клиенты нацелены на прекрасную команду. Директор по развитию одного из московских кафе отметила, что если ситуация продлится до конца мая, сотрудники останутся в полном составе, если же нет, то будут смотреть по ситуации.Специалист рассказала, что сама лично развозит часть заказов с пятницы по воскресенье. Осуществляется бесконтактная доставка до двери, соблюдаются меры безопасности.Екатерина отметила, что в настоящее время они уже начали продумывать передел меню, поскольку понимают, что ранее представленный широкий ассортимент, скорее всего, поддерживать будет экономически невыгодно.Специалист выразила надежду на то, что будет снижение аренды, поскольку многие рестораны закрываются, в том числе в центре Москвы. Это может дать возможность переехать на место с более низкой стоимостью арендуемой площади.