Звезда сериалов Кухня, Отель Элеон и Гранд отметил 50-летие. Григорий Сиятвинда рассказал телеведущему Ивану Урганту, как устроил онлайн-банкет.

Звезда сериалов "Кухня", "Отель "Элеон" и "Гранд" отметил50-летие. Григорий Сиятвинда рассказал телеведущему Ивану Урганту, как устроилонлайн-банкет.Сиятвинда праздновал день рождения 26 апреля. Артист и егоколлеги из театра "Сатирикон" созвонились по видеосвязи. Одновременно на линиис Григорием Сиятвиндой оказались 50 человек.Звезда сериала "Отель "Элеон" отметила, что ему пришлосьвесь вечер "листать экран туда-сюда, чтобы увидеть всех". Григорий не сталскрывать, что банкет подобного формата – это очень экономный вариант. Все гостибыли со своей закуской и алкоголем. Отвечая на вопрос Урганта, Сиятвинда рассказал,что артисты, празднуя по Интернету, выпивают гораздо больше обычного."Не успеешь прослушать тост, а он уже спит", – сказалазвезда "Отеля "Элеон" в ток-шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.Григорий Сиятвинда поведал также, что самоизоляция не сталадля него испытанием. Еще до вспышки коронавируса он был вынужден сидеть дома.Актер сильно поранил ногу на съемках. Знаменитости сделали операцию, послекоторой был долгий период реабилитации. "Я с прошлого октября три месяцанаходился на самоизоляции", – заметил Сиятвинда.Иван Ургант от души поздравил гостя шоу с прошедшим юбилеем. Шоумен с завистью отметил, чтоГригорий Сиятвинда кажется гораздо моложе своих лет: "Ну, какие пятьдесят лет, Гриша, ты что? Да вы на него посмотрите, что это за тренировки? Ну, что это за терапия?!".Зрители шоу "Вечерний Ургант" не могли поверить, что Григорийуже разменял шестой десяток. В комментариях к выпуску на "Ютуб"интернет-пользователи восхищались свежестью и подтянутым внешним видом Сиятвинды.Интересно, что многие поклонники называли артиста именем его персонажа всериале "Отель "Элеон" – Михаилом Джековичем."Он будто с экрана телевизора сошел, где отель Элеон идет😱😱восхищаюсь людьми которые не выглядят на свой возраст, это потому эти людидобрые и позитивные! красавец! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "На 50 никак не выглядит. Какой приятный гость!", "МахаилДжокович выглядит на 35!!!)))) и не капли больше !!))", "АлоэВера ❤❤❤ Григорий в свои 50выглядит на 35, я в восторге 😍", – рассуждали пользователи Сети.