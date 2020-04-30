Российский пилот команды Формулы-1 Alfa Tauri Даниил Квят поделился своими соображениями о предстоящем старте нового сезона Королевских гонок. Россиянин полагает, что его команда может завершить сезон на четвертом месте.

Российский пилот команды "Формулы-1" Alfa Tauri Даниил Квят поделился своими соображениями о предстоящем старте нового сезона "Королевских гонок". Россиянин полагает, что его команда может завершить сезон на четвертом месте."На мой взгляд, сейчас стали появляться достаточно четкие планы и реальные предложения по поводу возобновления сезона. Безусловно, первое время гонки убудут проходить без зрителей, — цитирует Квята Чемпионат.Com. — Я лишь надеюсь, что мы начнем как можно скорее. Но все в руках природы"."Не думаю, что если сократят количество этапов, то это скажется на общей картине. Первая тройка будет привычно впереди. Мы же своей задачей ставим показать максимум в средней группе. Alfa Tauri может вполне стать четвертой по силе — мы имеем для этого все возможности".Напомним, что в предыдущем сезоне команда Квята, тогда еще носившая название Toro Rosso, завершила чемпионат шестой в Кубке конструкторов.