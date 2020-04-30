Нападающий хоккейного клуба Ак Барс Данис Зарипов поставил подпись под новым договором с казанцами. Стороны официально продлили сотрудничество до конца сезона 2020/21.

Нападающий хоккейного клуба "Ак Барс" Данис Зарипов поставил подпись под новым договором с казанцами. Стороны официально продлили сотрудничество до конца сезона 2020/21.Об продлении контракта с единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина сообщает официальный сайт "Ак Барса". Этот контракт позволит 39-летнему хоккеисту сыграть свой 17 сезон в карьере в составе "Ак Барса".Напомним, что из пяти своих чемпионских титулов три Зарипов выигрывал именно в клубе из столицы Татарстана. В минувшем сезоне Данис сыграл 52 матча, набрав в них 27 очков: 13 голов и 14 результативных передач.Также в завершившемся сезоне он сыграл свой 1200-й матч в национальных первенствах и стал лучшим бомбардиром "Ак Барса" в истории КХЛ.