В больнице возмущены появившейся в СМИ информацией о скорой выписке Надежды Бабкиной. Медики рассказали, что певица, у которой было обнаружено воспаление легких, пока не в том состоянии, чтобы ехать домой.

В больнице возмущены появившейся в СМИ информацией о скорой выписке Надежды Бабкиной. Медики рассказали, что певица, у которой было обнаружено воспаление легких, пока не в том состоянии, чтобы ехать домой.Несмотря на прогресс в лечении, о выписке артистки говорить рано. Звезде еще предстоит наблюдаться у врачей."Держится она молодцом, но пока даже не может ходить!" – цитирует медиков Надежда Бабкина питается самостоятельно. Кроме того, ей помогает сиделка.Видеться с исполнительницей родные по-прежнему не могут. Для посторонних больница закрыта. Однако знаменитость созванивается с близкими. Медики каждый день внимательно наблюдают за ее состоянием.19 Мар 2019 в 4:04 PDTПо словам врачей, у нее еще есть слабость. Когда состояние певицы станет лучше, ее планируют перевести из стандартной в ВИП-палату, где меньше контроля.Напомним, Надежда Бабкина в больницу месяц назад. Артистку увезли из дома в тяжелом состоянии и практически сразу подключили к аппарату ИВЛ. У звезды обнаружили двустороннюю пневмонию.