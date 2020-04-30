Москва продолжит эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, чтобы добиваться равновесия на мировом энергетическом рынке. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 апреля, открывая совещание по развитию российского ТЭК. Президент отметил: таких резких колебаний, какие наблюдались в последние месяцы, глобальный рынок еще не видел. Впрочем, Россия способна эти колебания выдержать.

Москва продолжит эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, чтобы добиваться равновесия на мировом энергетическом рынке. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 апреля, открывая совещание по развитию российского ТЭК. Президент отметил: таких резких колебаний, какие наблюдались в последние месяцы, глобальный рынок еще не видел. Впрочем, Россия способна эти колебания выдержать.Энергетика — ключевая для России отрасль, от которой зависит и внутреннее развитие, и экспортный потенциал страны. В ТЭК заняты два с половиной миллиона россиян. А сегодня даже эта, обычно стабильно растущая отрасль, столкнулась с потрясениями."Распространение коронавируса COVID-19 и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы, как в отдельных государствах, так и в мире в целом, сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки. Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими драматическими колебаниями конъюнктуры. Правда, такого еще не было, это правда. Я видел некоторые ваши заявления публичные. И согласен — такого еще не было", — обратился к министру российской энергетике Путин.Впервые у берегов США такая вереница танкеров — до горизонта. В их резервуарах более 20 миллионов баррелей нефти. И в условиях резкого падения потребления их используют как плавучие хранилища. И впервые стоимость нефтяного фьючерса уходила в минус, вызвав шок на биржах. Но сегодня мировой энергетический рынок уже, кажется, нащупал дно и, возможно, даже будет готов от него оттолкнуться еще в этом году."Мы близки к пику сокращения спроса на нефть — сегодня это около 25-30 миллионов баррелей в сутки относительно уровня прошлого года, — пояснил президенту министр энергетики России Александр Новак. — Также хочу отметить важную деталь, мы видим зеленые ростки увеличения спроса. Есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках, начиная со второго полугодия".В Европе постепенно снимают ограничения, большой вклад в стабилизацию ситуации внес договор о сокращении добычи между основными производителями — ОПЕК+. Россия в мае уменьшит производство на 19%, но по итогам года снижение будет не таким резким — на уровне 10%. Намеренное сокращение добычи произойдет в более чем двадцати странах, включая Саудовскую Аравию, Норвегию, Канаду и США."Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места", — заверил Путин.На совещании президент поставил задачу — обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭК по всему циклу — от добычи ресурсов до транспортировки и глубокой переработки. Важно при этом сохранить и работу малого и среднего бизнеса, который оказывает в отрасли сервисные услуги и обеспечивает технологический процесс крупных предприятий."Нужно сохранить надежность этих кооперационных производственных связей, в том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", — потребовал глава российского государства.Ситуация на внутреннем рынке, дал понять глава Минэнерго, под контролем."Цены на автозаправочных станциях стабильны, — отметил министр энергетики Александр Новак. — На автомобильный бензин цены с начала года не изменились, на дизельное топливо рост находится в пределах инфляции. Министерством энергетики на еженедельной основе мониторится общая ситуация, при этом каждые два дня проводится штаб с нефтяными компаниями о ситуации на рынке".Электроэнергетика столкнулась с ростом неплатежей. Та же проблема с поступлением оплаты за отопление. При том что нагрузка по прокладке новых коммуникаций возросла."Мы с вами запускаем новые объекты в сфере, скажем, здравоохранения, они должны быть своевременно подключены к сетям: и генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам", — призывает Владимир Путин.Строящимся стационарам и временным госпиталям, которые задействованы для борьбы с коронавирусом, нужно быстрое и надежное подключение. Россети — в повышенной готовности."Более 50 тысяч дизель-генераторных установок энергоснабжения находятся в режиме готовности для того, чтобы в том числе обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений и аппаратов искусственной вентиляции легких", — подчеркивает министр энергетики России Александр Новак.Российские компании топливно-энергетического комплекса реализует проекты, часто не имеющие аналогов в мире — например, на арктическом шельфе. Большие планы модернизации энергетической инфраструктуры в Крыму, Сибири, на Дальнем Востоке."Конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора, проекты, которые дают заказы отечественным, строительным компаниям, большие наши проекты, которые отражаются на машиностроении, на производителях оборудования, техники. Тем самым, если мы будем все это соблюдать, мы, безусловно, сохраним занятость, доходы наших граждан", — рассчитывает Путин.А сам ТЭК должен повысить эффективность и все больше переходит на цифровые технологии.