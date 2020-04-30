Владимир Соловьев взял интервью у Ксении Собчак. Острая тема вокруг крабового бизнеса телеведущей пришлась ей не по душе.

Владимир Соловьев взял интервью у Ксении Собчак. Острая тема вокруг "крабового бизнеса" телеведущей пришлась ей не по душе.В разгар интернет-трансляции Ксения Собчак сбежала с эфира, поджав хвост. Она просто отключила видео-связь.Соловьев уверен, что она это планировала. "Я считаю, что Ксения Анатольевна допустила большую ошибку", – цитирует журналиста сайт Оставив важные вопросы без ответа, знаменитость позволила аудитории прийти к определенным выводам.Судя по всему, Ксению Собчак испугали вопросы о том, кто проверял "крабовый бизнес" для инвестиций и какая роль была у нее. При этом Владимир Соловьев подчеркнул, что не проводил в эфире битву, а всего лишь задавал гостье четкие вопросы по существу.28 Апр 2020 в 4:05 PDTУ него возникло ощущение, что Ксения Собчак не до конца договаривает. Телеведущий заверил, что даже после этой истории готов обсудить с журналисткой ответное интервью. Ведь теледива ранее хотела, чтобы коллега пришел к ней на откровенную беседу.Напомним, ранее Владимир Соловьев рассказывал, что отказал в интервью. "Я не очень это люблю. Я не вижу искры", – заявлял он.