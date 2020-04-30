Звезда сериала Содержанки поделилась рецептом вечной
молодости. 54-летняя Марина Зудина выглядит намного моложе своих лет.
Звезда сериала "Содержанки" поделилась рецептом вечной
молодости. 54-летняя Марина Зудина выглядит намного моложе своих лет.
Актриса не стала скрывать, что сохранять красоту лица и тела – это большой труд. Необходимо постоянно вкладывать время, силы и средства.
"Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких– то
косметических процедур. И это очень больно", – откровенно сказала Марина
Зудина. Более того, по словам актрисы, после некоторых манипуляций остаются
отеки и синяки, которые вынуждают сидеть дома.
Звезда сериала "Содержанки" поведала, что всегда любила
хорошо выглядеть. Ей хотелось быть красивой для мужа, режиссера Олега Табакова,
и детей. Держать себя в форме знаменитость вынуждает профессия. Роли, которые
исполняет Зудина, предполагают определенную физическую форму. В "Инстаграм" Марина
похвасталась, что костюмеры в театре уже много лет не перешивают ее костюмы.
25 Апр 2020 в 8:24 PDT
Комфортным для Марины Зудиной является раздельное питание. У
актрисы отличная сила воли, также у нее всегда есть желание заниматься собой.
Марина Зудина уверена, что в большинстве своем женщины мало
отличаются друг от друга. Представительницам прекрасного пола хочется, чтобы их
любили и заботились о них. можно смотреть онлайн
на видеосервисе