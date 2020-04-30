Звезда сериала Содержанки поделилась рецептом вечной молодости. 54-летняя Марина Зудина выглядит намного моложе своих лет.

Звезда сериала "Содержанки" поделилась рецептом вечноймолодости. 54-летняя Марина Зудина выглядит намного моложе своих лет.Актриса не стала скрывать, что сохранять красоту лица и тела – это большой труд. Необходимо постоянно вкладывать время, силы и средства."Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких– токосметических процедур. И это очень больно", – откровенно сказала МаринаЗудина. Более того, по словам актрисы, после некоторых манипуляций остаютсяотеки и синяки, которые вынуждают сидеть дома.Звезда сериала "Содержанки" поведала, что всегда любилахорошо выглядеть. Ей хотелось быть красивой для мужа, режиссера Олега Табакова,и детей. Держать себя в форме знаменитость вынуждает профессия. Роли, которыеисполняет Зудина, предполагают определенную физическую форму. В "Инстаграм" Маринапохвасталась, что костюмеры в театре уже много лет не перешивают ее костюмы.25 Апр 2020 в 8:24 PDTКомфортным для Марины Зудиной является раздельное питание. Уактрисы отличная сила воли, также у нее всегда есть желание заниматься собой.Марина Зудина уверена, что в большинстве своем женщины малоотличаются друг от друга. Представительницам прекрасного пола хочется, чтобы ихлюбили и заботились о них. можно смотреть онлайнна видеосервисе