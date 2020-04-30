30.04.2020

2020-04-30 21:25:07

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 30 апреля 2020

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ЛИПОВЫЕ СЧЕТА

Жителям Александрова обслуживающая компания завышала платежи https://vladtv.ru/society/110447/

ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ С 18 мая владимирский бизнес начнет получать субсидии на выплату зарплат https://vladtv.ru/economy/110469/

МАЛО И ДОРОГО «Народный контроль» проверил использование защитных масок в магазинах и такси https://vladtv.ru/society/110479/

ЧТО ПОЧЁМ Товары 13 наименований подорожали во Владимирской области https://vladtv.ru/economy/110478/

ЛЕТО НЕКСТАТИ На майские праздники во Владимир придет летнее тепло https://vladtv.ru/society/110446/