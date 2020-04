Лидер рок-группы The Matrixx, бывший участник Агаты Кристи Глеб Самойлов госпитализирован в больницу с острым приступом панкреатита.

Лидер рок-группы The Matrixx, бывший участник "Агаты Кристи" Глеб Самойлов госпитализирован в больницу с острым приступом панкреатита. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.В связи со сложившимся обстоятельствами онлайн-концерт Самойлова и The Matrixx, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая.В сообщении отмечается, что в настоящее время состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей.В 2010 году после распада "Агаты Кристи" была создана группа The Matrixx. Ее лидером является Глеб Самойлов, использующий проект для воплощения своих творческих идей. 2020 год является юбилейным для группы.