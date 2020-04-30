Лидер рок-группы The Matrixx, бывший участник Агаты Кристи Глеб Самойлов госпитализирован в больницу с острым приступом панкреатита.
Лидер рок-группы The Matrixx, бывший участник "Агаты Кристи" Глеб Самойлов госпитализирован в больницу с острым приступом панкреатита. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.
В связи со сложившимся обстоятельствами онлайн-концерт Самойлова и The Matrixx, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая.
В сообщении отмечается, что в настоящее время состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей.
В 2010 году после распада "Агаты Кристи" была создана группа The Matrixx. Ее лидером является Глеб Самойлов, использующий проект для воплощения своих творческих идей. 2020 год является юбилейным для группы.