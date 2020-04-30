Американский нефтегазовый гигант Exxon Mobile впервые за 13 лет принял решение заморозить дивиденды, ограничившись в июне выплатой 87 центов на акцию.

Exxon Mobil заморозила свои дивиденды впервые за 13 лет, так как столкнулась с резким ухудшением финансового положения из-за падения нефтяных цен.В июне американский нефтегазовый гигант заплатит акционерам только 87 центов на акцию, что соответствует уровню мартовских доходов.До сих пор, начиная с 2007 года, Exxon неуклонно повышала выплаты.Как отмечает Bloomberg, крупнейшая нефтяная компания Западного полушария была вынуждена также свернуть свою амбициозную инвестиционную программу. В частности, как писали ранее 33Live.Ruру, компания решила снизить инвестиции в добычу сланцевого газа, а капитальный бюджет на 2020 год был урезан на $10 млрд.Между тем, аналитики полагают, что в годовом разрезе Exxon сможет все-таки поддержать традицию, повысив выплаты. Даже если компания сохранит ежеквартальные выплаты на текущем уровне до конца 2020 года, по его итогам они составят $3,48 на акцию, или на 1,5% выше 2019 года. В годовом исчислении дивиденды обойдутся нефтегазовому гиганту почти в $15 млрд.До сегодняшнего дня Exxon Mobile, по данным Bloomberg, была третьим по величине плательщиком дивидендов в индексе S&P 500 после Microsoft и AT&T.