В Facebook разработали виртуального собеседника, который способен не только поддержать разговор на любую тему, но и выражать эмоции

Подразделение Facebook AI Research (FAIR), занимающееся разработками в области искусственного интеллекта и машинного обучения, открыло исходный код нового чат-бота по имени Blender. Его инженеры называют лучшим в своем роде: виртуальный собеседник способен не только продемонстрировать знания по конкретным темам и поддержать разговор на любую тему, но и выражать эмоции.На первом этапе, чтобы научить его базовым навыкам общения, Blender тренировали на 1,5 миллиарда общедоступных диалогах на социальной новостной платформе Reddit, пишет Technology Review. Затем ему "скормили" три дополнительных набора данных: для развития эмпатии (например, Blender может посочувствовать, поздравить пользователя или показать серьезный настрой), экспертных знаний в различных областях и индивидуальных качеств.Результатом стала модель в 3,6 раза более крупная, чем чат-бот Google Meena. Как говорят в FAIR, Blender не помещается на одном устройстве, поэтому для его запуска должны использоваться два вычислительных чипа.Google, запуская собственного чат-бота в январе, тоже называла свою разработку лучшей среди подобных. Исследователи поисковика утверждали, что их ИИ-система намного "человечнее", способна общаться на любые темы и даже умеет шутить. Кроме того, Meena не уходит от темы и запоминает, о чем с ней говорили ранее.Однако теперь в Facebook настаивают на совершенстве Blender. Согласно собственным тестам компании, 75% говорившим с ним людям новый чат-бот показался более занимательным, чем Meena, а 67% нашли его речь более человеческой. Представители Google заявления конкурента пока не прокомментировали.