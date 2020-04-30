Олег Газманов написал композицию о медиках, которые в разгар пандемии коронавируса находятся на передовой. В его клипе приняли участие многие отечественные звезды.

Олег Газманов написал композицию о медиках, которые в разгар пандемии коронавируса находятся на передовой. В его клипе приняли участие многие отечественные звезды.Артисты трогательно поддержали врачей. Новостью о выходе ролика поделился в своем инстаграм-аккаунте юморист Максим Галкин. Он поздравил всех работников скорой помощи с их профессиональным днем и выразил благодарность.В клипе снялись сын Олега Газманова Родион, Александр Буйнов, Михаил Галустян, Игорь Николаев, Валерий Сюткин, Екатерина Андреева и Эмин. Поклонники с восторгом отреагировали на новый ролик.