Главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался за продолжение ограничительных мер против коронавируса.

Главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался за продолжение ограничительных мер против коронавируса.Он написал в своем аккаунте в Facebook о том, что пришел к такому выводу, проанализировав с коллегами 52 смерти к заседанию подкомиссии по изучению летальных исходов, которая состоится 30 апреля.Проценко, который сам недавно переболел COVID-19, привел также данные о том, что в 85% летальных исходов основным диагнозом была коронавирусная пневмония. По его информации, в 49% случаев умершие были старше 70 лет, 22% — пациенты в возрасте 61-70 лет, 16% — в возрасте 51-60 лет, 14% — в возрасте 36-50 лет.28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в ближайшие дни необходимо соблюдать максимально строго введенные ограничения, иначе это приведет к еще большему числу заболевших и умерших. По его словам, столичные власти будут ослаблять санитарные меры, как только уровень заболеваемости коронавирусом пойдёт на спад.На 29 апреля в Москве зафиксировано 50, 646 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Выздоровели 4610 человек, умерли 546. Уровень летальности на данный момент составляет 1.08%.