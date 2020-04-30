Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Италия намерена доиграть чемпионат. В противном случае, итальянский футбол понесет колоссальные убытки.

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Италия намерена доиграть чемпионат. В противном случае, итальянский футбол понесет колоссальные убытки."Пока я руковожу итальянским футболом, я не допущу этого. Досрочная остановка поставит наш футбол на грань гибели. Мы и так уже понесли большие убытки. Если чемпионат не будет возобновлен, то мы потеряем 800 миллионов. Если проведем остаток сезона без зрителей, но недосчитаемся 300 миллионов. Кроме того, у Италии есть свои обязательства перед ФИФА и УЕФА", — приводит слова Гравины РИА Новости.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны не возобновлять национальные футбольные чемпионаты. Франция уже досрочно завершила сезон во всех лигах.