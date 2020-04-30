Оксана Федорова счастливая мать сына и дочери. Однако совсем скоро в семье известной модели и ведущей появятся еще малыши.

Оксана Федорова счастливая мать сына и дочери. Однако совсем скоро в семье известной модели и ведущей появятся еще малыши.Оксана Федорова, как и все в стране, находится в режиме самоизоляции. Популярная ведущая, лицо детской программы "Спокойной ночи, малыши!" живет с семьей в загородном доме. Однако дома она все время не сидит. Бывшая "Мисс Вселенная", когда становится совсем невмоготу, выходит на прилежащую к особняку территорию.Тут есть не только прогулочные дорожки, но и внушительный пруд с утками. Оксана Федорова обнаружила находку в кустах можжевельника – гнездо с отложенными яйцами. "Как можно было так сделать гнездо? Живем тут – и не заметили! Ждем пополнения!" – объявила довольная телеведущая.Модель насчитала целых 11 яиц. Значит, совсем скоро появится целый выводок утят.28 Апр 2020 в 3:47 PDTМатериал дополняется