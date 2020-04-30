Шумиха вокруг квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Щедрая артистка может стать, по ее словам, бомжихой из-за собственных родственников. Бари Алибасов назвал человека, из-за которого все в семье переругались.

Шумиха вокруг квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Щедрая артистка может стать, по ее словам, бомжихой из-за собственных родственников. Бари Алибасов назвал человека, из-за которого все в семье переругались.У Лидии Федосеевой-Шукшиной было шесть квартир и две дачи. И с таким обилием жилья актриса утверждает, что является практически бомжихой. Однако у нее много родственников, которые, по всей видимости, так и норовят оторвать кусок от внушительного наследства.Артистка родила трех дочерей – Анастасию, Марию и Ольгу. Со старшей наследницей она почти не общается. Та ведет свою жизнь и лишь иногда снимается в ток-шоу, где весьма неоднозначно отзывается о матери.Мария подарила звезде четверых внуков: Анну, Макара и Фому с Фокой. Вероятно, актриса питала к Анне особую любовь. Только так можно объяснить решение переписать на нее сразу две квартиры – в Санкт-Петербурге и Финляндии. От первой Анна вскоре избавилась. Когда актриса об этом узнала, была потрясена. Она пыталась отсудить жилье, но ничего не вышло.Квартиру в Финляндии хлебнувшая горя с внучкой Федосеева-Шукшина пытается забрать обратно. И тут есть шанс, потому что Анна пока не успела ничего сделать с недвижимостью. Зато она нанесла другой удар бабушке: продала свою долю в четырехкомнатной квартире Василия Шукшина персональному тренеру. Отметим, что другая половина записана на Ольгу. Также на нее оформлена еще одна квартира, которую та сдает.А тут еще Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за давнего друга, продюсера Бари Алибасова. И в качестве свадебного подарка отписала ему квартиру, которую тот переписал на помощника, якобы чтобы не платить налоги. Для артистки эта новость стала . Ольга, в штыки принявшая замужество матери, настаивает на разводе.А Бари считает Ольгу виновницей всех бед его супруги. "Пока Оли не было (она жила в Египте), мы все прекрасно общались – я, Лида, Аня, Маша... Собирались то у меня дома, то у Лиды, регулярно отмечали праздники. Появилась Оля – и как корова языком все ..." – заявил Алибасов.Продюсер предположил, почему Анна продала долю в мемориальной квартире своего деда. "Аня это специально сделала, чтобы Оле весело было жить. Из большой "любви" к своей тетке", – цитирует шоумена .