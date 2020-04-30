Шумиха вокруг квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Щедрая артистка может стать, по ее же словам, бомжихой из-за собственных родственников. Бари Алибасов назвал того человека, из-за которого все в семье переругались.

Шумиха вокруг квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Щедрая артистка может стать, по ее же словам, бомжихой из-за собственных родственников. Бари Алибасов назвал того человека, из-за которого все в семье переругались.Изначально у Лидии Федосеевой-Шукшиной было шесть квартир и две дачи. Тем удивительнее, что с таким обилием жилья актриса утверждает, что является практически бомжихой. Дело в том, что у артистки много родственников, которые, по всей видимости, так и норовят оторвать кусок от внушительного наследства именитой актрисы.Лидия Федосеева-Шукшина родила трех дочерей: Анастасию, Марию и Ольгу. Со старшей наследницей она почти не общается. Та живет своей жизнью и лишь иногда снимается в ток-шоу, касающихся Федосеевой-Шукшиной, в которых весьма неоднозначно отзывается о матери.Мария подарила матери четверых внуков: Анну, Макара и Фому с Фокой. Вероятно, Лидия Федосеева-Шукшина питала к внучке Анне особую любовь. Только так можно объяснить ее решение переписать на нее сразу аж две квартиры: в Санкт-Петербурге и Финляндии. Правда, от первой та вскоре избавилась. Когда актриса об этом узнала, то была потрясена. Она пыталась отсудить жилье, но у нее ничего не вышло.Квартиру в Финляндии хлебнувшая горя с внучкой Федосеева-Шукшина пытается забрать обратно. И тут у нее есть шанс, потому что Анна пока не успела ничего с ней сделать. Однако внучка нанесла другой удар по бабушке. Оказалось, она продала свою долю в четырехкомнатной квартире ее именитого деда Василия Шукшина некому персональному тренеру. Отметим, что другая половина записана на Ольгу. Также на нее оформлена еще одна квартира, которую та сдает.А тут еще Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за давнего друга, продюсера Бари Алибасова. И в качестве свадебного подарка отписала и ему квартиру. Которую тот почему-то переписал на собственного помощника. Для артистки эта новость стала потрясением. Ольга, изначально в штыки воспринявшая замужество матери, настаивает на разводе.Сам Бари Алибасов убежден, что именно Ольга Шукшина – виновник всех бед его супруги. " ока Оли не было – она жила в Египте, – мы все прекрасно общались – я, Лида, Аня, Маша... Собирались то у меня дома, то у Лиды, регулярно отмечали праздники. Появилась Оля и как корова языком все слизала..." – заявил Бари Алибасов.Продюсер высказал свое мнение, почему Анна продала свою долю в мемориальной квартире собственного деда. "Аня это специально сделала, чтобы Оле весело было жить. Из большой "любви" к своей тетке", – цитирует продюсера .