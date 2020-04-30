За прошедшие сутки прибавилось 35 новых инфицированных

По состоянию на 30 апреля во Владимирской области зафиксировано уже 669 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки .По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирус по-прежнему не добрался лишь до Селивановского района. Больше всех заражённых – всё также в Петушках. Для удобства мы отобразили количество заражённых по районам региона на карте:162 – в Петушках;103 – во Владимире;71 – в Коврове;72 – в Муроме;50 – в Гусь-Хрустальном;49 - в Александрове;40 – в Кольчугино;31 – в Юрьев-Польском;30 – в Судогде;20 – в Собинке;17 – в Киржаче;10 – в Меленках;4 – в Суздале;2 – в Вязниках;3 – в Камешково;3 – в Радужном;2 - в Гороховце.