30.04.2020

2020-04-30 15:55:13

Карта распространения коронавируса во Владимирской области. 30 апреля

Во Владимирской области за последние сутки выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Петушинском районе по-прежнему самое большое число зараженных - 162 и самое большое количество новых случаев инфицирования, выявленных за прошедшие сутки - 16. В областном центре число заболевших выросло до - 103 человек. Владимир прочно обосновался на втором месте коронавирусного антирейтинга. В городе за сутки прибавилось еще 6 заразившихся Covid-19. В округе Муром подтвердилось еще 4 случая, и общая численность зараженных стала больше, чем в Ковровском районе - 72 человека (а в Коврове - 71).