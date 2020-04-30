Третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec, занимающаяся добычей на китайском шельфе, снизила целевые показатели на 2020 год. Кроме того, CNOOC пересмотрела в сторону снижения и капитальные затраты.

Третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec, работающая на китайском шельфе, снизила целевые показатели по добыче и переработке на 2020 год. Как говорится в сообщении CNOOC, опубликованном на сайте Гонконгской биржи, компания намерена снизить в 2020 году добычу на 15 миллионов баррелей, ограничившись 505-515 миллионами за весь год.В январе государственная нефтегазовая корпорация планировала, что добыча нефтяного эквивалента в 2020 году составит 250-530 миллионов баррелей. CNOOC планировала увеличить количество скважин до 227.В сторону снижения пересмотрены и капитальные затраты: целевые показатели по ним будут примерно на $10 миллиардов меньше ($75-85 миллиардов)."В нынешних условиях низких цен на нефть компания... придерживается более осмотрительного принятия инвестиционных решений для обеспечения своего долгосрочного устойчивого развития", – говорится в сообщении CNOOC.В I квартале 2020 года компания произвела 131,5 миллиона баррелей нефти, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом на фоне падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, выручка CNOOC за этот период сократилась на 5,5%, составив $5,6 миллиарда.