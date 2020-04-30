Ложные публикации в СМИ. На них попадаются вполне солидные издания вроде далекого от желтизны онлайн-журнала об индустрии здравоохранения. Он был заблокирован Роскомнадзором по факту распространения недостоверной информации. О чем конкретно речь?

Ложные публикации в СМИ. На них попадаются вполне солидные издания вроде далекого от желтизны онлайн-журнала об индустрии здравоохранения. Он был заблокирован Роскомнадзором по факту распространения недостоверной информации. О чем конкретно речь?"Боюсь, мне некогда" — так ответил главный редактор медицинского журнала Wademecum Дмитрий Кряжев на просьбу ВГТРК о комментарии и добавил, что не понимает, почему "отдельные органы власти применяют репрессивные меры, насаждают цензуру". Сайт этого издания Роскомнадзор заблокировал на основании решения Генпрокуратуры из-за громкой статьи.В СМИ появились сообщения о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по скорой. Департамент здравоохранения Москвы выступил с опровержением: медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС.Защита журнала говорит, что статья была вовсе не об этом."Это статья о лечебных учреждениях, которых предупредили, что они могут претендовать на возмещение расходов по ОМС только в случае, если больные поступают посредством скорой медицинской помощи, — заявил Александр Попелюк, адвокат издания Vademecum. — Не было указаний на то, чтобы не принимать пациентов, которые приходят с улицы, не было указаний о том, чтобы требовать с них какую-то оплату… Возникло недопонимание… Стали распространять так, что не знаем, что и делать…".Публикация удалена, доступ к сайту Роскомнадзор восстановил. Редакция намерена обжаловать блокировку и, возможно, решение Генпрокуратуры, рассказала нам защита. Ну, а волна дезинформации действительно пошла мощная на основе этой истории."Как говорится, за время пути собачка мутирует. Их стали цитировать огромное количество изданий, постоянно меняя заголовки, усиливая звучание, — говорит Александр Малькевич, глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии Общественной палаты по развитию СМИ. — Здесь есть вопросы, которые неплохо было бы отрегулировать в законодательстве на будущее, потому что коронавирус закончится, а с информационным вирусом мы будем жить теперь все время".Ложь на вирусе эволюционирует. От антивирусной лампы-оберега, которой баловались в начале карантина сомнительные фантазеры на онлайн-площадках, до опасных интерпретаций уличных столкновений с полицией.Например, было распространено видео, как московские правоохранители якобы без причины опрыскали из перцового баллончика мирно гуляющего с собакой гражданина. Так писали в мессенджерах.Но что же случилось на самом деле?"Группа людей распивала спиртные напитки на детской площадке. Находившаяся при них собака без поводка и намордника укусила полицейского за руку. Один из нарушителей, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции, однако был задержан", — заявил Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве.Уже есть онлайн-энциклопедия самых диких слухов про новую инфекцию. Они стали приобретать социальную направленность: якобы суп из последних продуктов кто-то варит, якобы дистанционное образование теперь будет на постоянной основе. А в Мордовии вообще, мол, погибших хоронят в поле. Просто фильм ужасов."Мы видим, что часть этого вала все больше и больше политизируется, — говорит эксперт в области информационной безопасности Игорь Ашманов. — Фальшивки в основном про то, как не хватает масок, что все плохо, — чтобы подогреть протестную активность. Это утилитарные и манипулятивные политические фейки, сшитые на живую нитку".Было и еще одно видео, как якобы российский полицейский задерживает ветерана за нарушение режима самоизоляции. На самом деле это ролик 2017 года, снятый на Украине. Достаточно присмотреться к шеврону полицейского."Информация стала методом борьбы на разных фронтах, — говорит юрист Евгений Корчаго, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации. — Установлены достаточно жесткие штрафы: наказание может быть как в виде штрафа до 700 тысяч рублей, так и … до пяти лет лишения свободы".Коронафейки не слишком живучи, берут скорее числом и не выдерживают элементарной проверки фактов. Тогда любое из последних сфабрикованных видео выглядит так же беспомощно, как нелепая лампа от коронавируса, с которой все начиналось.