30 апреля Всемирная организация здравоохранения проведет заседание чрезвычайного комитета в связи с коронавирусом COVID-19, сообщил глава ВОЗ. Число заболевших в мире превысило 3 миллиона 160 тысяч. В городах Японии устанавливают кабинки, где без прямого контакта с врачами сдать тест на инфекцию могут более 30 человек в день.

30 апреля Всемирная организация здравоохранения проведет заседание чрезвычайного комитета в связи с коронавирусом COVID-19, сообщил глава ВОЗ. Число заболевших в мире превысило 3 миллиона 160 тысяч. В городах Японии устанавливают кабинки, где без прямого контакта с врачами сдать тест на инфекцию могут более 30 человек в день. В Израиле перед намеченным на 3 мая возвращением детей в школы, парты разделяют пластиковыми перегородками. В Берлине полностью эвакуировали дом престарелых после того, как инфекцию нашли у 28 пенсионеров. Многие в критическом состоянии.В Италии. несмотря на солнечную погоду, пляжи пусты. Итальянцы строго соблюдают карантин. И все же во Флоренции владельцы ресторанов обратились к мэру с просьбой разрешить им как можно скорее вновь открыться, символически передав ему ключи от своих заведений. В Испании объявили о четырехэтапном плане по дальнейшему смягчению карантина. На первом этапе жителям разрешат выходить на улицы для занятий спортом. А в Британии все больше детей стали попадать в реанимацию с воспалительными симптомами.3-летний Марли Грикс провел 10 дней в крайне тяжелом состоянии в больнице. И врачи долгое время не могли понять, что с ним происходило."Мы вдруг оказались в кошмарном сне наяву. Весь мир итак живет в страхе, но когда у тебя дома еще серьезно заболевает ребенок, как родителю, тебе приходится принимать решение, что делать в этой страшной ситуации", — рассказывает мать ребенка Хейли Грикс.У Марли не спадала температура, опухла шея, отекли и покраснели ладони и стопы. Симптомы совпадали с редким заболеванием, которое называется синдром Кавасаки. Болезнь, в основном, поражает детей в возрасте от одного до пяти лет и может дать серьезные осложнения. Но в условиях пандемии британских врачей насторожило то, что помимо Марли в больницах оказались сразу еще около 20 детей с похожими симптомами в тяжелом состоянии, причем у одного ребенка сердце и легкие были на грани отказа.В министерстве здравоохранения Великобритании поспешили выпустить официальное предупреждение о новом опасном синдроме, который развивается на фоне COVID-19. Но подтверждения того, что болезни связаны, пока еще нет. Глава королевского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил только, что есть несколько случаев гибели детей, которые пока что необъяснимы.В США также сообщили о том, что у троих детей с коронавирусом был сильный жар, воспаление сердца и кишечника. Это симптомы болезни Кавасаки. Причины этого синдрома до сих пор неизвестны."Это состояние в котором возможны проблемы с желудком, колики, шок, проблемы с сердцем, почками и сосудами. Возможно. Это воспалительная реакция на заболевание коронавирусом", — предполагает глава Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья Расселл Винер."Это очень редкий синдром, но есть высокая вероятность того, что это осложнение может быть связано с коронавирусом не во всех, но в некоторых случаях. Мы знаем, что COVID-19 в большей степени болеют взрослые, а не дети. А этот воспалительный синдром возникающий сейчас, в период пандемии, заставляет нас задуматься и проверить его происхождение и причину внезапного проявления", — подчеркивает главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти.В Шотландии 13-летний Льюис Грейг попал в больницу с симптомами, похожими на болезнь Кавасаки, в итоге у него был обнаружен коронавирус. В министерстве здравоохранения рекомендуют родителям в таких ситуациях незамедлительно обращаться за медицинской помощью.За ситуацией внимательно следят в британском правительстве. К тому же самого у главы кабинета Бориса Джонсона, который сам переболел коронавирусом, 29 апреля родился сын. Раньше сообщалось, что Джонсон и его невеста Кэрри Даймондс ждали появления ребенка в начале лета. В канцелярии премьер-министра сообщили, что мать и ребенок чувствуют себя очень хорошо.