По итогам I квартала текущего года падение ВВП США составило 4,8%. Это - первое снижение за последние 6 лет.

Крупнейшая мировая экономика сократилась в I квартале текущего года на 4,8%. Падение ВВП США стало самым резким с 2008 года и первым “уходом в минус” с 2014 года. Как отмечает Bloomberg, период экономической экспансии для США явно закончился и сейчас идет самая глубокая рецессия по меньшей мере за восемь десятилетий. Аналитики Bloomberg ожидали падения на 4%, а январский прогноз предполагал рост по итогам первых трех месяцев года на 1,6%.При этом аналитики ожидают, что результаты текущего квартала будут еще хуже: Bloomberg Economics прогнозирует сокращение на 37% в годовом исчислении, а UniCredit – 65%.Спад в первом квартале, о котором сообщило Министерство торговли США, был вызван самым резким падением потребительских расходов с 1980 года и самым быстрым снижением инвестиций в бизнес почти за 11 лет. Текущий отчет показывает, насколько широкомасштабным оказался удар Covid-19 по американскому производству и на последующее замораживание экономической активности.“Это просто невероятно, при учете того, что в течение более чем 80% первого квартала экономика работала нормально", — прокомментировал отчет главный экономист Amherst Pierpont Securities LLC Стивен Стэнли.В отчете Минторга говорится о прекращении экспансии, начавшейся в середине 2009 года, когда экономика начала восстанавливаться после финансового кризиса. С тех пор валовой внутренний продукт вырос на $7 трлн, а безработица упала до пятилетнего минимума в 3,5%.Собственно, падение – явление повсеместное. Ранее о снижении ВВП и падении объемов производства отчитался Китай, 30 апреля свой отчет должна представить Еврозона и прогноз по нему тоже далеко не оптимистичный. При этом главный вопрос, которым задаются экономисты уже сейчас – как долго продлится экономический спад, и каким будет восстановление.Если изначально эксперты говорили о V-образном восстановлении экономики, то сейчас практически все они склоняются к U-образному сценарию. А есть и те, кто говорит об L-образной траектории.Несмотря на огромные пакеты анонсированной государственной помощи и почти нулевые процентные ставки, крупные и малые предприятия США рискуют обанкротиться. Ситуация усугубляется тем, что даже после отмены жестких ограничительных мер потребители будут долгое время ограничивать походы в магазины и, тем более рестораны. Не только из-за опасений за свое здоровье, но и из-за падения доходов и дальнейшей неопределенности.Потребительские расходы, которые уже начали снижаться во второй половине 2019 года, упали на 7,6%. При этом в отчете явно отражается изменение моделей потребления: с одной стороны наблюдается рекордный рост расходов на продукты, с другой – спад покупок товаров длительного пользования, таких как автомобили, оказавшийся самым резким за последние 11 лет. Между тем аналитики отмечают: результаты II квартала будут гораздо хуже, ведь свою роль сыграет в том числе закрытие магазинов и ресторанов, а также остановка многих предприятий, что ударило по покупательской способности.