Мастерская классического костюма Mastersuit анонсировала выход уникального для Fashion-индустрии приложения и раскрыла секрет успеха.

Мастерская классического костюма Mastersuit анонсировала выход уникального для Fashion-индустрии приложения и раскрыла секрет успеха.24 года безупречной работы, более 15000 именитых клиентов, около 100 специалистов, познавших тонкости мастерства в лучших домах Италии и Британии – все это ателье мирового уровня , специализирующееся на пошиве мужских костюмов."Рано или поздно все приходят к классике..." – утверждает Алена Лейнер, основательница Мастерской.Что же выделяет Mastersuit на фоне остальных ателье? По мнению Лейнер, большую роль здесь сыграло два фактора: мастерство портных и автоматизация работы сервиса.Вскоре Mastersuit выпустит приложение, которое позволит клиентам самостоятельно выбирать модель, получать онлайн-консультации, планировать примерку, отслеживать готовность заказа. Mastersuit ценит безупречный вкус заказчиков, а также уважает их время и комфорт.