Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку со ставкой 5,9% годовых на первичное жилье в рамках госпрограммы Ипотека с господдержкой 2020. Первоначальный взнос по льготному кредиту – от 20%.

Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку со ставкой 5,9% годовых на первичное жилье в рамках госпрограммы "Ипотека с господдержкой 2020". Первоначальный взнос по льготному кредиту – от 20%.Оформить ипотеку по рекордно низкой ставке можно на срок от года до 30 лет. Льгота дается на весь срок кредита.Правительство и Центробанк предпринимают все необходимые меры по поддержке граждан в условиях непростой экономической ситуации, отметил руководитель управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев. Свой вклад должны внести и банки, ведь через них меры поддержки доходят до граждан, подчеркнул он."Для того, чтобы сделать условия программы еще лояльней для заемщика, мы приняли решение о дополнительном снижении предусмотренной Правительством ставки и предлагаем своим клиентам кредит на условиях 5,9% годовых без дополнительных условий", – отметил Селезнев.Взять льготный ипотечный кредит можно на сумму от 700 тысяч рублей. Для жителей Москвы и столичного региона, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальный размер займа – восемь миллионов рублей, для других субъектов Федерации – три миллиона.Программа ипотеки с государственной поддержкой действует до 1 ноября текущего года. Подать заявку можно как отделениях банка, так и в офисах продаж застройщиков.Запустить программу льготной ипотеки на жилье в новостройках предложил президент России Владимир Путин на совещании с представителями строительной отрасли 16 апреля. На эти цели из государственного бюджета будет выделено около шести миллиардов рублей.Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.