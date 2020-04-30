В Сети появился дневник 35-летней медсестры Келли Уорд из Великобритании, у которой был обнаружен коронавирус. Женщина несколько недель работала с инфицированными в Королевской больнице в Брадфорде, когда во время дополнительной смены 19 апреля у нее появился кашель.

В Сети появился дневник35-летней медсестры Келли Уорд из Великобритании, у которой был обнаружен коронавирус. Женщина несколько недель работала с инфицированными в Королевской больнице в Брадфорде, когда во время дополнительной смены 19 апреля у нее появился кашель.Уорд не обратила на тревожный симптом внимания, потому что в целом хорошо себя чувствовала. Однако вскоре болезнь дала о себе знать в полную силу. У нее поднялась температура, она начала задыхаться.Жених Келли вызвал скорую, и ее срочно доставили в реанимацию. В своем аккаунте в "Фейсбук" медсестра рассказала, что не чувствовала вкуса, потеряла аппетит и не знала, сможет ли вообще пошевелиться. Не могла она и говорить. Пациентке приходилось общаться с персоналом на языке жестов.Келли подключили к аппарату ИВЛ. Несколько дней британка провела как в тумане. Вскоре ей пришлось обсудить с медиками вероятность того, что она умрет. Дома у Уорд остались двое детей, и она умоляла спасти ее ради них.15 Апр 2020 в 9:10 PDT"Мне страшно", – призналась сотруднику реанимации пациентка. Спустя еще несколько дней ее самочувствие стало лучше. До полного выздоровления Келли пока еще далеко. Медсестра призвала всех оставаться дома и быть осторожными из-заПо данным на 30 апреля заболели 3 172 909 человек. Умерли – 220 323, выздоровели – 981 940. Судя по данным официальной статистики, ждать быстрого избавления от пандемии не приходится.