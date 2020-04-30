Звезда сериала Полицейский с Рублевки Сергей Бурунов
рассказал о жизни в режиме самоизоляции. Артист не может привыкнуть к тому, что
ничего не надо делать.
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов
рассказал о жизни в режиме самоизоляции. Артист не может привыкнуть к тому, что
ничего не надо делать.
Бурунов – очень востребованный актер.
Порой Сергей так занят, что у него нет времени даже на сон.
Ранее актер признавался,
что из-за плотного рабочего графика не может устроить личную жизнь.
Вспышка коронавирусной инфекции и последующий карантин
внесли коррективы в жизнь звезды сериала "Полицейский с Рублевки". Во время
онлайн-встречи с комиками Гариком Харламовым и Павлом Волей Сергей Бурунов
рассказал, что застои и самоизоляция – тяжкое для него испытание. Знаменитость не
привыкла бездельничать.
Актер сообщил собеседникам, что на карантине только ест и
спит. Иногда Сергей Бурунов развлекает себя чтением книг. "Столько лет я
работаю-работаю, слышу: "Камера, мотор, начали!" А сейчас этого нет, у меня
мозг пытается с этим справиться и пока не привык еще", – добавила знаменитость.
4 Фев 2020 в 10:37 PST
Как писали "Дни.ру", актриса Светлана Суханова рассказала,
что ситком "Полицейский с Рублевки" популярен у аудитории именно благодаря
Сергею Бурунову. Артистка назвала коллегу по цеху бриллиантом сериала. Суханова
считает, что на Бурунова можно смотреть бесконечно.
Сергей отлично импровизирует, никогда не угадаешь, что он сделает в следующей сцене. Напомним, что сериал
можно смотреть онлайн на видеоплатформе
.