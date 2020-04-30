Звезда сериала Полицейский с Рублевки Сергей Бурунов рассказал о жизни в режиме самоизоляции. Артист не может привыкнуть к тому, что ничего не надо делать.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Буруноврассказал о жизни в режиме самоизоляции. Артист не может привыкнуть к тому, чтоничего не надо делать.Бурунов – очень востребованный актер.Порой Сергей так занят, что у него нет времени даже на сон.Ранее актер признавался,что из-за плотного рабочего графика не может устроить личную жизнь.Вспышка коронавирусной инфекции и последующий карантинвнесли коррективы в жизнь звезды сериала "Полицейский с Рублевки". Во времяонлайн-встречи с комиками Гариком Харламовым и Павлом Волей Сергей Буруноврассказал, что застои и самоизоляция – тяжкое для него испытание. Знаменитость непривыкла бездельничать.Актер сообщил собеседникам, что на карантине только ест испит. Иногда Сергей Бурунов развлекает себя чтением книг. "Столько лет яработаю-работаю, слышу: "Камера, мотор, начали!" А сейчас этого нет, у менямозг пытается с этим справиться и пока не привык еще", – добавила знаменитость.4 Фев 2020 в 10:37 PSTКак писали "Дни.ру", актриса Светлана Суханова рассказала,что ситком "Полицейский с Рублевки" популярен у аудитории именно благодаряСергею Бурунову. Артистка назвала коллегу по цеху бриллиантом сериала. Сухановасчитает, что на Бурунова можно смотреть бесконечно.Сергей отлично импровизирует, никогда не угадаешь, что он сделает в следующей сцене. Напомним, что сериалможно смотреть онлайн на видеоплатформе