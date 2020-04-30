Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о коварности коронавируса. По его словам, течение заболевания может внезапно поменять свой курс, а на фоне улучшения состояния здоровья появится новая волна симптомов, сообщил телеканал Россия 24.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о коварности коронавируса. По его словам, течение заболевания может внезапно поменять свой курс, а на фоне улучшения состояния здоровья появится новая волна симптомов, сообщил телеканал "Россия 24".Мурашко отметил, что очень важно не упустить изменения состояния пациента, вовремя его подхватить и откорректировать терапию. По словам министра, взаимодействие пациента и медицинского работника — важная составляющая в эффективности лечения.Михаил Мурашко рассказал, что в России разрабатывается еще одна тест-система, которая нацелена на специфический иммунитет и на тестирование плазмы. Это позволит отобрать ту, которая может использоваться в качестве лекарственного препарата, тестирования человека на наличие у него защитных свойств, способных нейтрализовать и блокировать размножение COVID-19.Министр здравоохранения отметил, что введение карантинных мер повлияло на структуру заболеваемости. Люди стали более осторожными, что помогает медицинской системе.Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен до 11 мая. Такое решение, по мнению властей, позволит сдержать распространение коронавируса.