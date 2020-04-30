Начальника нижегородского управления ГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым в собственном кабинете. Соответствующее сообщение опубликовали в социальных сетях, передает ГТРК Нижний Новгород.

Начальника нижегородского управления ГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым в собственном кабинете. Соответствующее сообщение опубликовали в социальных сетях, передает ГТРК "Нижний Новгород".Информацию о смерти полицейского подтвердили и представители ГУВД по Нижегородской области: "Тело главы ГУ МВД РФ обнаружили 29 апреля. В этот момент он находился в отпуске. Руководство ГУ МВД назначило служебную проверку, направленную на выяснение всех подробностей и мотивов случившегося".