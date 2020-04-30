Прибыль ВР за I квартал упала на две трети, а уровень ее долга достиг рекордно высокого уровня. Пандемия и крах цен на нефть поразят в первую очередь американские сланцевые компании, так как у компаний с крупным долгом нет достаточной гибкости во время спада. Они будут первыми, кому придется закрыть производство. Утонув в долгах, они долго не протянут на фоне краха цен и обвала экономики.

Прибыль ВР за I квартал упала на две трети, а уровень ее долга достиг рекордно высокого уровня. Пандемия и крах цен на нефть поразят в первую очередь американские сланцевые компании, так как у компаний с крупным долгом нет достаточной гибкости во время спада. Они будут первыми, кому придется закрыть производство. Утонув в долгах, они долго не протянут на фоне краха цен и обвала экономики.Крупным нефтяным компаниям должно быть лучше, однако и они испытают серьезный шок на фоне разворачивающегося спада. Из-за резкого снижения цен на нефть эти компании также пострадают от падения спроса на нефтепродукты. В течение предыдущих периодов спада, особенно из-за снижения цен, процессы переработки были своего рода буфером для интегрированных компаний. Спад цен на нефть компенсировался более высокими доходами от продажи нефтепродуктов.Но не в этот раз. Мир наводнен нефтью, бензином, авиационным топливом. Нефтеперерабатывающие заводы резко сократили объемы переработки, поскольку хранилища переполняются всеми видами нефтепродуктов.В I квартале BP заработала $791 миллион по сравнению с $2,4 миллиарда за тот же квартал годом ранее. Генеральный директор BP Бернард Луни сказал, что компания не будет сокращать заработную плату сейчас, но к концу этого года будет проведено сокращение рабочих мест.BP решила защитить свои дивиденды и перед лицом растущего долга. Финансовый рычаг, отношение заемного капитала к собственным средствам, резко вырос до 36% по сравнению с 31% в IV квартале. Чистый долг подскочил на $6 миллиардов.На прошлой неделе норвежская компания Equinor сократила свои дивиденды. Чтобы сохранить выплаты акционерам, BP и другие нефтяные компании вынуждены взять еще больше долгов.Проблема для BP (и любой другой нефтяной компании) состоит в том, что на I квартал пришлось всего несколько недель обвала рынка нефти. II квартал будет намного хуже. "Спрос во II квартале в этом году сократится примерно на 16 миллионов баррелей в день во всем мире. В пять раз выше предыдущего падения спроса во время мирового финансового кризиса в 2008–2009 годах", — сказал Луни.Также он добавил, что BP будет придерживаться своих планов по преобразованию в компанию с нулевым выбросом углерода к 2050 году. Пандемия только "усугубит проблему нефтяных перспектив в будущем", отметил он.Да, пандемия оставит серьезные шрамы на теле нефтяной промышленности. Стоимость электромобилей падает. Спрос на нефть восстановится нескоро. Некоторые уверены, что он не восстановится никогда.В том, что касается производства электроэнергии, динамика ископаемого топлива еще менее ясная. В отчете Bloomberg New Energy Finance говорится, что солнечные фотоэлектрические системы и ветер — самые дешевые источники электроэнергии на двух третях планеты и на рынках, на которые приходится 71% мирового ВВП. Солнечные батареи также являются самым дешевым источником выработки электричества в Японии, Китае и Европе. Скоро эти системы бросят вызов заводам по производству ископаемого топлива.Падение цен на нефть и агрессивное лоббирование со стороны нефтяной промышленности привели к волне различных мер по дерегулированию и бэйлаутам со стороны правительства США.Нефтяная промышленность "не только стоит перед лицом краткосрочного кризиса денежных средств, но и перед реальной катастрофой". "Налогоплательщику отдать деньги в нефтегазовый сектор — это просто зря потратить средства", — отметил Том Санзилло из IEEFA. Он подчеркнул, что значительная часть нефтегазового сектора столкнулась с финансовыми проблемами еще до пандемии.